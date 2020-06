Virtuelt besøg på 'forbrændingen'

Men coronaen har sat en midlertidig stopper for de mange besøg, og derfor producerer Vestforbrænding en række film, der tager seerne med på besøg og viser steder på værket, man normalt ikke kan komme. To film er allerede klar - og flere er på vej.

Hvad sker der, når dit affald er hentet og skraldebilen har læsset det af? Det er der mulighed for at finde ud af med virtuelt besøg hos Vestforbrænding, der plejer at have over 27.000 besøgende, heraf mange skoleklasser.

”Vi er vant til at have gæster hver eneste dag og undervise i, hvordan man genanvender affald eller brænder det og laver energi. Derfor er det helt oplagt for os at finde nye måder at dele vores viden på, så skoler og andre interesserede alligevel kan blive klogere på, hvad vi laver. De kan endda få lov til at se steder, vi normalt ikke kan vise på en rundtur,” siger formidlingschef Marie Louise Krogh-Nielsen i en pressemeddelelse.

I filmene er det to af Vestforbrændings erfarne formidlere, Petar Granic og Eva Fischer Alstrup, der viser rundt og fortæller, hvad der sker på forbrændingsanlægget. Den ene film viser, hvordan affaldet bliver læsset af til enten genanvendelse eller forbrænding i Danmarks største skraldespand. I den anden film kommer man helt tæt på de to kæmpe ovne, der brænder affaldet og bliver gjort rent med dynamit, hamre og bilfælge. Tredje film, som endnu ikke er klippet helt færdig, viser, hvordan røgen bliver renset, inden den bliver sendt ud gennem den 150 meter høje skorsten.