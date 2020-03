Vinderkupon købt hos Bog & Idé

Kuponen som blev købt hos Bog & Idé i Inoord i Frederiksværk, viste sig at have 5+1 rigtige tal som dermed udløste den store sum.

"Nej, vinderen har endnu ikke meldt sig, men nogle gange kan der godt gå et par dage", fortæller Thomas Bille, pressechef hos Danske Spil, og tilføjer: "Vi trækker lige vejret nogle dage, inden vi går ud og efterlyser en vinder af så stort et beløb".

Smadder glade

Og hos Bog & Idé i Frederiksværk glæder man sig over, at en kunde har vundet så stor gevinst:

"Vi er selvfølgelig smadder glade for, at en af vores kunder er den heldige vinder af så flot en gevinst. Vi joker tit med, at det må være 'vores' tal der bliver trukket ud og i fredags blev det en realitet", fortæller Allan Ulrich fra Bog & Idé som tilføjer:

"Jeg vidste intet om det før mandag morgen, og fik da travlt med at tjekke mine to kuponer, men det var desværre ikke mig".