Vind købmandens gule bil

Spar-købmand Sune Wenzzel fejrer tre år på 'Sandet' med at udlodde sin Opel Adam til en heldig vinder

Og netop i disse dage og et par uger frem foregår en noget atypisk konkurrence - her kan en heldig vinder nemlig vinde en gul Opel Adam. Ikke bare en hvilken som helst Opel Adam, nej det er købmand Sune Wenzzel's egen bil som udloddes til en heldig vinder.

"De tre gode år på 'Sandet' skal fejres med denne lidt anderledes konkurrence, hvor hovedpræmien er min gule bil. Det er en slags tak til kunderne for den fine opbakning jeg og forretningen har oplevet de sidste tre år", fortæller Sune Wenzzel.

Tilbage i 2017 overtog Sune Wenzzel Spar forretningen i Karsemose efter Købmand Bahr, og siden har det nærmest bare været vækst på vækst i den populære forretning på 'Sandet'. Således præsterede Sune Wenzzel og Spar Karsemose den største omsætning for en Spar-butik i hele landet sidste år.

Værdi 74.900 kroner

Konkurrencen kører frem til påskelørdag, hvor den heldige vinder trækkes blandt alle de modtagne kuponer. Det er selvfølgelig Sune Wenzzel selv der trækker den heldige vinderen. Frem til denne dag kan man afleverede konkurrencekuponerne i forretningen, og derudover kan man deltage via Facebook, mail eller ved at scanne qr-koden fra Spar Karsemoses annonce her i avisen.

Købmandens gule bil har en værdi af 74.900 kroner, og Sune Wenzzel har haft den i de tre år som han har været købmand på 'Sandet'.