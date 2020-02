Villa i vandkanten: Beha-familien er rykket til Halsnæs

Med skibet Wallenberg ved kajen i Lynæs og villa i vandkanten få hundrede meter fra havnen, ser det ud til at den tv-kendte familie Beha Erichsen er rykket til Halsnæs.

Halsnæs Avis har for flere uger siden forsøgt at få et interview i stand om huskøbet, men nu kan ugebladet Se og Hør berette, at parret Marian Midé og Mikkel Beha har betalt godt 7 mio. kroner for den 340 m2 store villa i vandkanten ved Isefjorden.

Skibet Wallenberg, som familien brugte til forrige sommers ekspedition højt mod nord til norske fjorde og Svalbard, har siden september haft plads i Lynæs Havn, og i begyndelsen af det nye år købte Beha villaen af millionæren Henrik Lybecker.

Wallenberg har i flere omgange været i Lynæs - første gang var lige efter at Beha havde købt det tidligere inspektionsskib i Sverige og senere gik i gang med at restaurere båden forud for "Kurs mod Nord"-sejladsen.