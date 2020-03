30-40 boliger i rækkehusbyggeri er under overvejelse, og kan blive bygget på et areal, hvor boligblokke blev revet ned for ca. seks år siden.

Vil bygge rækkehuse i Høje Tøpholm

Efter ejendomsinvestoren Søfryd Aps.' overtagelse af af to boligblokke i Høje Tøpholm samt en del lejligheder i Degnebakken er ideen om nyt rækkehusbyggeri opstået.

"Der er et større tomt areal på en af matriklerne, og det tænker vi kan anvendes til rækkehuse, for det er en boligtype vi oplever stor efterspørgsel på," fortæller direktør Peter Nielsen, Estate Invest, medejer i Søfryd Aps.

Han nævner et antal omkring de 100 boliger, men de kan formentlig opføres i flere etaper.

"I første omgang undersøges mulighederne for et projekt med et mindre antal på 30-35 lejeboliger, og når vi kender mere til behovet, kan der bygges flere. Det projekt matcher fint med vores strategi om at forny Høje Tøpholm, skabe flere boligtyper, og beliggenheden er fin i forhold til indkøbsmligheder, transport, tæt på naturen, samtidig med at det er rimeligt tæt på byen. Vi arbejder videre med planerne, men kan endnu ikke sige noget præcist om, hvornår de kan realiseres."

Estate Invest er i forvejen etableret inden for udlejning af bl.a. boliger og har en stribe ejendomme i lokalområdet, i Hillerød og flere sjællandske byer. Ejendomsfirmaerne Estate og Søfryd har begge adresse i Frederiksværk og har de seneste år overtaget over 100 lejeboliger fra Hundested Almennyttige Boligselskab i Høje Tøpholm og Degnebakken.