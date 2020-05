Vidunderlig verden i sandet

Hundested Sandskulpturfestival har forsinket sæsonpremiere grund af coronarestriktioner, men den 5. juni bliver porten slået op for What a Wonderful World, som er årets tema med denne gang 14 sandskulpturer.

"Det bliver større end tidligere år med flere skulpturer, og denne weekend eller i starten af næste uge går 14 kunstnere i gang med arbejdet," fortæller arrangør Christian Warrer, der ud fra opmålinger regner med at der kan være cirka 200 gæster ad gangen på coronasikker afstand på pladsen.

Desuden indføres tidsbestilling til besøg, og ved indgangen opsættes en billetscanner for at kunne sikre minimal kontakt og desuden kan der nemmere holdes øje med antal gæster.

"Man kan også komme ind fra gaden, men så kan der forekomme ventetid," fortsætter han.

Christian Warrer er selv spændt på kunstnernes frembringelser, da han endnu ikke har set en eneste skitse af de skulpturerne, som vil tage form frem til åbningen 5. juni.