Nordsjællands Politi har siden 17. februar været bekendt med registreringsnumrene på de to biler, som blev brugt til vanvidskørsel 13. februar. Men sagen har 10. marts endnu ikke fået tildelt en efterforsker hos Nordsjællands Politi.

Vandvidskørsel afventer en ledig efterforsker

De to vanvidsbilister, der 13. februar blev 'fanget' på video, er endnu ikke blevet kontaktet af politiet (videoen kan genses nederst i artiklen)

Halsnæs Avis - 11. marts 2020 kl. 13:19 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere tusinde har set videoen af den vanvidsbilist, som i en grå BMW 530D var meget, meget tæt på under en overhaling i vanvittig fart, og for fuldt optrukne linjer, at kollidere frontalt med en modkørende bil med to personer.

Kort efter ser man på samme optagelse en bordeaux farvet Peugeot, som også overhaler for fuldt optrukne linjer med høj hastighed.

Episoden fandt sted torsdag eftermiddag 13. februar og blev optaget med dashcam i lastbilen, der blev overhalet af de to vanvidsbilister.

Har politiet så fået fat i de to vanvidsbilister? Det er der sikkert mange, der gerne vil vide.

Brug: nsj@politi.dk

Efter at have været i kontakt med den pågældende lastbilchauffør, kunne Halsnæs Avis mandag 17. februar sende en mail til Nordsjællands Politi med videooptagelsen, registreringsnumrene på de to biler, samt navn og telefonnummer på lastbilchaufføren, som var vidne til vanvidskørslen. Der var også kontaktinfo til to andre øjenvidner.

"Herefter burde det være en smal sag at finde frem til de to vanvidsbilister, så de kan blive retsforfulgt," skrev vi samme uge i Halsnæs Avis.

Men der skete bare ikke rigtig noget...

For mailen var sendt til politiets kommunikationsafdeling, og der mangler en anmeldelse, lød meldingen fra Nordsjællands Politi, da avisen ville følge op på sagen.

"Kan I ikke bruge den mail avisen har sendt med både video og oplysninger om registreringsnumre til noget?" ville journalisten vide, hvorefter kommunikationskonsulenten lovede at sende oplysningerne videre til politiets centrale visitation til nærmere vurdering.

Skal Nordsjællands Politi tage sig af en sag, er det altså meget vigtigt at bruge den rigtige mailadresse, som er: nsj@politi.dk.

Samtidig skal man gøre opmærksom på, at der at tale om tale om en anmeldelse.

Sagen oprettet Efterfølgende har Halsnæs Avis flere gange ringet til politiets kommunikationsafdeling for at høre, om der sker noget i sagen om de to vanvidsbilister.

Endelig 25. februar lykkes det at få bekræftet, at man kigger på sagen. Nordsjællands Politi har været i kontakt med lastbilchaufføren for at få ham til at sende den video, hvor registreringsnumrene på de to vanvidsbilister kan ses.

Halsnæs Avis følger igen op med flere telefonkald til kommunikationsafdelingen for at spørge til sagen, men uden det er muligt at få noget konkret at vide.

Tirsdag 10. marts er der endelig nyt: Kommunikationskonsulent i Nordsjællands Politi, Henriette Døssing, kan nu bekræfte, at der er oprettet en sag:

"Vi har modtaget videoen. Sagen er oprettet og afventer, at der bliver en ledig efterforsker," siger hun til Halsnæs Avis og har ikke flere kommentarer, men anbefaler at sende en mail, hvis avisen har yderligere spørgsmål.

Hvorfor så længe? Det spørgsmål, der presser sig mest på lyder:

Nordsjællands Politi har fået både videooptagelser af vanvidskørslen, inklusiv de to bilers registreringsnumre, samt kontaktinfo til tre øjenvidner. Hvorfor skal der gå så lang tid, før politiet 'rykker' på en så oplagt sag og får stoppet de to vanvidsbilister, inden det for alvor går galt ?

Dette spørgsmål er i dag (onsdag 11. marts) sendt til Nordsjællands Politi.

