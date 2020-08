By & Land har gennem årene kæmpet mod forskellige byggeplaner for Nordhavnen/Nordmolen. Arkivfoto.

"Vi har armene højt i vejret"

Glæde i foreningen By & Land Halsnæs over, at planerne om boligbyggeri på Nordmolen er droppet

Halsnæs Avis - 19. august 2020

HUNDESTED I mere end 10 år har foreningen By & Land Halsnæs kæmpet imod planer om boligbyggeri på Hundested Nordhavn.

Tilbage i 2008 skrev foreningens daværende formand, Kirsten Møller, således til kommunens borgmester, som dengang var Helge Friis:

"Det omfattende byggeri er ikke til glæde for andre end I/S Hundested Havn."

Siden er byggeplanerne for Nordmolen blevet ændret mange gange, men foreningens modstand forblev uforandret.

En glædens dag Tirsdag 18. august kom så den overraskende nyhed, at det planlagte boligprojekt på Nordmolen opgives til fordel for opførelsen af et arktisk center.

"Det er en glædens dag i Hundested. Vi har armene højt i vejret," fortæller Kirsten Møller, som har talt med rigtig mange, efter nyheden blev sluppet løs - og alle har været positive:

"Vi er så glade for den løsning, der tegner sig. Især fordi politikere, havnen og de mange modstandere af boligbyggeri på Nordmolen nu går i samme retning og støtter op om en positiv udvikling i stedet for at slås. Det er nye tider. Det bliver dejligt for alle parter at komme videre - det er så skønt!"

"Vi ser i andre kommuner, at oplevelsescentre trækker mange besøgende til. Det bliver til glæde for alle - havnen, handelen og kommunen i det hele taget."

"Knud Rasmussens Hus har mange gæster, der er rigtig meget fokus på Grønland og på arktis i disse tider - ikke bare her i Danmark, men på verdensplan. Et arktisk oplevelsescenter kan blive center for både folkelige oplevelser og for forskning."

I har protesteret mod massivt og højt byggeri på Nordmolen, hvad nu hvis arktisk center bliver højt byggeri?

"Lad os nu se. Der er mulighed for at grave noget af byggeriet ned, så det behøver ikke at være særligt højt. Hvis der bliver sat en god arkitekt på, er jeg sikker på, at der kan bygges noget, som vil passe ind i omgivelserne. Og under alle omstændigheder slipper vi for altaner ud til stranden."