Venstres ønsker til budget

Halsnæs Avis - 08. september 2020 kl. 12:29 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

BUDGET-21 I Venstre glæder man sig over, at det ser bedre ud for kommunens økonomi:

"Budgetseminaret gav et godt overblik over de økonomiske muligheder, vi har. Det er dejligt at økonomien ser bedre, så vi kan gøre Halsnæs til et endnu bedre sted at bo og leve," udtaler Venstres borgmesterkandidat Michael Thomsen og fortsætter:

"Den gode økonomi skyldes ikke mindst den nye udligningsreform, det vedholdende arbejde med effektiviseringer, og at der nu er kommet styr på udgifterne på det sociale område."

"I Venstre har vi mange ønsker til næste års budget. Udover at forbedre børneområdet, så ønsker vi også at øge budgettet markant på ældreområdet med hensyn til ledelse, faglighed og normering."

"I de kommende år bliver der flere og flere ældre, så det område trænger til et markant løft," understreger Michael Thomsen.

Ny svømmehal kan vente lidt

"I Venstre håber vi, det også denne gang er muligt at lande et bredt forlig for næste års budget i Halsnæs," siger Michael Thomsen og fortsætter:

"Vi har konstateret, at borgmesteren ønsker at bygge en ny svømmehal. Det bakker vi op om, men mener det kan vente lidt."

"Vi ser hellere at der hurtigst muligt sættes gang i renovering og udbygning af Hundestedhallen. Derudover ønsker vi at der hurtigst muligt etableres et nyt sundhedshus i Hundested."

"På idrætsområdet ser vi meget gerne at der investeres endnu flere penge i faciliteter og bedre rammer for idrætten. Måske det også nu er muligt at få en kunstgræsbane til MLI. "

"Der er også et stort behov for at renovere og energiforbedre mange kommunale bygninger til gavn og glæde for de daglige brugere. Det vil vi naturligvis også prioritere højt," slutter Michael Thomsen.

