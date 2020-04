Som menigt byrådsmedlem er man nu kommet langt væk fra beslutningerne, mener Sune Raunkjær (V).

Venstre: "Pas på ikke at ofre de demokratiske spilleregler"

Udmelding om, at Halsnæs Kommune vil udbetale fuldt tilskud til aftenskolerne trods aflyst undervisning, får Sune Raunkjær til at løfte pegefingren

CORONA I Halsnæs Kommune har man valgt at følge Kulturministeriets anbefalinger og udbetale fuldt tilskud til aftenskolerne på trods af aflyst undervisning. Det sker for at sikre aftenskolerne overlevelse og de ansattes job.

Det glæder formand i Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati i Halsnæs Kommune, Helle Vibeke Lunderød:

"Jeg er rigtig glad for, at vi er kommet frem til en løsning, som kan være med til at sikre aftenskolernes overlevelse. De dygtige lærere og undervisere er med til at sikre, at den voksne del af borgerne i Halsnæs Kommune kan modtage oplysende undervisning, som kan udvide deres horisonter og gøre dem klogere på mange forskellige ting. Derfor er det utroligt positivt, at der er skabt sikkerhed for det personale, der er tilknyttet aftenskolerne", siger Helle Vibeke Lunderød.

I forbindelse med COVID-19 har aftenskolerne i Halsnæs Kommune været nødt til at aflyse mange af de undervisningstimer, der ellers var planlagt og indberettet til kommunen.

Under normale omstændigheder gives der kun tilskud for afholdte timer, men det har Halsnæs Kommune altså valgt at se bort fra i disse coronatider.

Pas på de demokratiske spilleregler

"Venstre bakker selvfølgelig op om beslutningen angående udbetaling af tilskud til aftenskolerne, også selvom timerne ikke bliver afholdt," hedder det i en pressemeddelse fra Venstre ,som fortsætter:

"For Venstre er det vigtigt, at vi i Halsnæs har så bredt og mangfoldigt et uddannelsestilbud som muligt for vores borgere, og derfor er vi i denne specielle situation nødt til at gå ind og betale for en vare, vi sådan set ikke har fået, for at sikre os, at tilbuddet også er der næste år."

"Når det er sagt, så mener jeg, at man som menigt byrådsmedlem nu er kommet langt væk fra beslutningerne. Meget kommer direkte fra borgmesterkontoret til hurtig godkendelse hos gruppeformænd og -kvinde, og egentlig fagudvalgsbehandling er fraværende," udtaler Sune Raunkjær og fortsætter:

"Jeg er klar over den specielle situation og dens alvor, men vi skal passe på, at alle demokratiske spilleregler ikke bliver ofret på Corona-krisen hellige alter. Det vil Venstre stå på vagt for, også lokalt," fastslår han.