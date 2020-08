Michael Thomsen (V): " Vi skal have modige og dygtige arkitekter på banen - og de skal ikke være begrænset af en lav byggehøjde."

Venstre: Arktisk center skal ikke begrænses i byggehøjden

Arkitekter skal have nærmest frie rammer til at skabe et "arkitektonisk fyrtårn" på Nordmolen, mener Venstre

Halsnæs Avis - 20. august 2020 kl. 12:09 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

NORDMOLEN I Venstre er man rigtig glade for, at der nu igen kan arbejdes for et arktisk center på Hundested Havn. Og at det bliver på Nordmolen er en drøm, der går i opfyldelse.

"For fire år siden var vi tæt på et projekt med både boliger og arktisk center på samme sted," fortæller Michael Thomsen (V) og fortsætter:

"Der var en stor konference i Gjethuset, hvor forundersøgelser og muligheder for Arctic blev præsenteret. Dengang udtrykte havnens formand Børge Larsen stor ros til planerne, og der var enighed i Byrådet om at arbejde for Arctic."

"Senere stødte de planer på grund og måtte lægges på is, men nu ser verden anderledes ud, og vi er derfor meget glade for, at planerne nu er tøet op igen."

"I de politiske forhandlinger om tilbagekøbet har det været et krav fra Venstre, at et nyt arktisk center ikke skal være begrænset af byggehøjder på 1,5 eller 2 plan."

"Byggehøjder har jo fyldt en del i debatten om Nordmolen, og derfor er vi glade for, at både SF og Socialdemokratiet har accepteret det."

"Der skal nærmest være frie rammer for at skabe et arkitektonisk fyrtårn. Vi skal have modige og dygtige arkitekter på banen - og de skal ikke være begrænset af en lav byggehøjde."

"Arktisk center skal være en stor attraktion for så vidt angår indhold, oplevelser, formidling og arkitektur, " siger Michael Thomsen.

Venstre glæder sig over, at der nu kommer til ske udvikling på Nordmolen efter mange års stilstand.

"Vi ser meget frem til, at Halsnæs Kommune og Hundested Havn i fællesskab skal arbejde for et arktisk center på Nordmolen," slutter Michael Thomsen.

