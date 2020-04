Velkommen tilbage

”Vi er heldige at have pladsen, så vi kan give alle de klasser, som møder i skole, to lokaler, så vi på den måde kan dele eleverne i to grupper. Kun 0. klasse er i samme lokale, og det skyldes, at lokalet er så stort, at vi også her kan overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer for afstand mellem eleverne uden at tage et ekstra lokale i brug. Alle klasser har hver to toiletter, ligesom der også er givet to indgange til hver klasse”, fortæller skoleleder Dorte Lindhardt”.

Derudover har man på Vinderød Privatskole valgt at dele udearealerne op, således at hver klasse holder pause på bestemte angivne områder og på bestemte tidspunkter. Disse udeområder kan også bookes af lærerne til udeundervisning på samme måde, som der normalt kan bookes lokaler:

Forståelse for bekymringer

"Det har været og er stadig en svær tid for alle, både børn og voksne. Der er fuld forståelse for, at der kan være bekymringer forbundet med det, at vi nu genåbner skolen. Vi er dog sikre på, at vi overholder alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer til trods for jævnlige ændringer, og medarbejderne har leveret et fantastisk stort arbejde i forhold til planlægningen, så vi er nu helt klar".

"Det er så dejligt at se eleverne og mærke, at der igen er kommet liv på skolen", slutter Dorte Lindhardt og understreger, at hun ser frem til også at se eleverne og lærerne i 6. – 9. klasse, når den tid forhåbentlig snart kommer.