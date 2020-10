Velkommen til I Noord

Moderne look

Og ja, tre helt nye lyse og indbydende lokaler med mere plads, med højt til loftet og med et helt nyt og moderne look.

"Det har været nogle lange dage og aftener, for at få det hele på plads, men nu er jeg her og er rigtig glad for at byde mine kunder indenfor i disse fine omgivelser", lød det fra Gitte Steffensen, indehaver af Bella Lingeri og hun tilføjede i samme moment:

"Jeg synes det er blevet rigtig pænt og jeg er samtidig rigtig glad for nu at slippe for at bære mine varer op og ned af trapperne som i gågaden, det er dejlig nemt nu".