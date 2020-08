På grund af bro- og vejarbejde vil der frem til midten af november være spærret for trafik fra Peder Falstersvej til Nørregade - og omvendt. Hvis du som kørende skal gennem Frederiksværk by, må du finde andre veje. Foto: Kim Larsen.

Vejen er lukket i tre måneder

Det skyldes, at broen over kanalen, som forbinder de to veje, skal skiftes ud og erstattes af to nye broer.