Varsling om ændrede køreplaner

Trafikselskabet Movia har varslet, at der kan komme ændringer i betjening af bus og lokaltog i denne uge. For busruterne 326, 327 og 320R vil der ikke være nogen ændringer, men lokaltoget vi begynde at køre efter lørdagskøreplanen, skriver Halsnæs Kommune i en popdatering om covid19-situationen.

Hvornår ændringerne helt præcist træder i kraft er endnu ikke bekræftet af Movia, men ændringer vil formentlig komme til at fremgå af bl.a. Rejseplanen, Movias og Lokaltogs hjemmesider.