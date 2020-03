Varsling: Rengøring og praktisk hjælp til borgere kan blive skåret

Halsnæs Kommune har indtil nu opretholdt serviceniveauet for borgere, der modtager praktisk hjælp og hjælp til rengøring, men det varsles nu at tingene kan ændre sig inden for kort tid.

"Imidlertid forventes antallet af smittede borgere – og dermed også ansatte - at stige ganske betragteligt i de kommende dage. I en sådan situation vil Halsnæs Kommune være nødsaget til at prioritere indsatserne. Derfor kan der i de kommende dage opstå en situation, hvor ressourcerne målrettes de borgere, der har et stort behov for hjælp. F.eks. til mad, medicin og personlig pleje," skriver Halsnæs Kommune i dagens covid19-opdatering.

Det vil betyde, at der i givet fald vil blive skåret i hjælpen til rengøring og praktisk hjælp hos de borgere, hvor det vurderes, at det vil have færrest mulige konsekvenser.

"Såfremt det bliver nødvendigt at skære i hjælpen, vil de pågældende borgere få direkte besked. Omfanget af en eventuel reduktion af hjælpen kan Halsnæs Kommune ikke sige noget om på nuværende tidspunkt, men det er en prioritering at fastholde et så godt serviceniveau som overhovedet muligt," oplyses det på halsnaes.dk.