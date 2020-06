Varme emner på byrådsdagsorden i Gjethuset

Byrådsmødet den 25. juni kl. 18.30 er flyttet til Gjethuset på grund af Corona. Der er adgang for offentligheden, men der kan maksimalt være 25 tilhørere, og derfor henviser kommunen til, at der vil være mulighed for at følge mødet på Web-TV på http://halsnaesbyraad.tv/, oplyser Halsnæs Kommune.

Aftenens dagsorden er spækket med punkter, f.eks.:

Besøgsregler på plejecentre, Nordmolen og den videre planproces, multibane på Asserbohusgrunden i strid med lokalplan, sommer-aktivitetspulje, Stålsat By-anlæg ved Nordtorvet, almene boliger samt udlejningsaftaler med boligselskaber.