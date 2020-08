Nicholai 'C' Christiansen var brandvarm i premieren, hvor han med et hattrick blev kåret som 'man of the match'.

Varm premiere: Velkommen i Serie 3

Klasseforskel

På dagen var der klasseforskel. Et veloplagt FFK-mandskab vandt så sikkert som 5-0, og resultatet kan der intet indvendes imod. På dagen var FFK bedst på samtlige parametre.

Allerede i det 7. minut blev Ølsteds forhåbninger sat mat, da formstærke Andreas Gaddrup flugtede bolden i kassen til 1-0 efter oplæg fra Marcus Dalhauge.

Midtvejs i halvlegen blev føringen fordoblet da debutanten Rasmus Løkkegaard headede et indlæg fra Christian Konradsen i netmaskerne til 2-0. Blot to minutter senere forsvandt den sidste rest af spænding ud af kampen, Nicholai 'C' Christiansen sikkert bankede bolden ind til 3-0 efter mønsterangreb, hvor Marcus Dalhauge satte 3-4 modstandere af på kanten, spillede ind over til Andreas Gaddrup som uselvisk serverede bolden til 'C'.

Ølsted fik alle tiders mulighed for at få reduceret da de fik tilkendt et straffespark lige inden pausen. Marcus Dalhauge nedlagde Emil Pallesen i feltet og kampens glimrende dommer Oliver Fjeldal, pegede med det samme på pletten. Herfra missede Patrick Sørensen dog den store mulighed, da Kristian Frid i kassen gik til den rigtige side og mesterligt fik reddet.