Vanvidskørsel endte med anholdelse

To unge mænd forsøgte at løbe fra politiet - det lykkedes kun for den ene

Stoppet på Torvet

6-7 minutter efter de første anmeldelser til politiet kom den næste bølge.

Denne gang fra borgere omkring Torvet i Frederiksværk.

Her kørte den selvsamme bil fuldstændig hensynsløst og hasarderet.

Politiet var herefter hurtigt fremme på Torvet. Her forsøgte bilens fører og en passager, at løbe fra politipatruljen. Det lykkedes kun for den ene at slippe væk.

Den anden, en ung mand fra Frederiksværk, fik politiet fat i. Han havde efterfølgende svært ved at opføre sig ordentligt, så han blev anholdt for brud på politiloven.

Efter en nat i detentionen blev den unge mand løsladt tirsdag morgen.