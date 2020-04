Den bilist, der sad bag rattet i denne sølvgrå BMW, slipper for at blive straffet for sin vanvidskørsel. Hans identitet kan ikke fastslås, og bilens ejer siger, at han ikke hvem der kørte. Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Vanvidskørsel: Bøde på 2.500 kr. til bilens ejer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vanvidskørsel: Bøde på 2.500 kr. til bilens ejer

Nordsjællands Politi har efterforsket og afsluttet sagen omkring vanvidskørslen i en sølvgrå BMW 13. februar - førerens identitet kan ikke fastslås

Halsnæs Avis - 28. april 2020 kl. 13:35 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

VANVIDSKØRSEL Med vanvittig høj fart overhalede en sølvgrå BMW 13. februar for dobbelt optrukne linjer en lastbil og var meget, meget tæt på at kollidere frontalt med en modkørende bil med to unge mennesker.

Vanvidskørslen blev foreviget af to dashcams i den lastbil, som blev overhalet.

Nordsjællands Politi fik overdraget videooptagelser af vanvidskørslen, hvor man tydeligt kunne aflæse BMW'ens registreringsnummer.

Efter at have ventet på en ledig efterforsker i et stykke tid, blev sagen taget op før påske - og nu er den afsluttet.

"Vi har afhørt anmelderen (lastbilchaufføren, red.)og to andre vidner, men det er ikke lykkedes med sikkerhed at fastslå identiteten på ham, som førte bilen," fortæller Henriette Døssing, presse- og kommunikationskonsulent hos Nordsjællands Politi.

Hun fortsætter: "Ejeren har oplyst, at bilen har været til salg, og at mange har været ude at prøvekøre den. Han ved ikke hvem, der har kørt bilen denne dag, siger han."

"Bilens ejer har fået en bøde på 2.500 kr. for, på trods af politiets anmodning, ikke at oplyse, hvem der har ført bilen," fortæller Henriette Døssing, som understreger, at bøden altså ikke er givet for selve vanvidskørslen.

Skuffet Lastbilchaufføren, forsynede Nordsjællands Politi med videooptagelser af vanvidskørslen, er glad for, at politiet endte med at efterforske sagen. Men resultatet er han ikke så glad for:

"Det har taget lang tid, synes jeg. Og jeg er godt nok skuffet over, at han ikke vil fortælle, hvem der kørte bilen og så kan slippe med en bøde på 2.500 kr. Det er for ringe en straf i forhold til, hvad der kunne være sket. Som minimum burde han have konfiskeret bilen," siger lastbilchaufføren og fortsætter:

"Hvis de var ramlet sammen lige foran mig, så ville jeg ikke kunne undgå at tromle lige ind i dem med min store lastbil. Så skulle jeg leve med, at tre mennesker var blevet slået ihjel."

Hårdere straffe på vej Til efteråret vil Regeringen fremsætte lovforslag, der har til formål at sætte en stopper for vanvidskørsel på de danske veje.

"Vi har i alt for lang tid været vidner til en lang række skræmmende eksempler på afstumpet vanvidskørsel, der har sat alle hensyn til side og bragt menneskeliv i fare," står der blandt andet i forordet i det udspil, Regeringen lagde frem kort før coronakrisen brød ud.

Der lægges bl.a. op til skærpede straffe for høje hastighedsforseelser, kapkørsel og chikanekørsel.

Tages en person i at køre bil, trods frakendelse af førerretten som følge af vanvidskørsel, kan bilisten allerede første gang se frem til 20 dages ubetinget fængsel - i dag giver det kun en bøde.

Hvis lovforslaget bliver vedtaget, vil politiet fremover kunne beslaglægge den bil, der har været anvendt til vanvidskørsel - også selv om det ikke (som i den aktuelle sag) ikke kan fastslås, hvem der sad bag rattet.

Den røde Peugeot Lige efter den grå BMW fulgte en rød Peugeot, som ligeledes i meget høj fart foretog en overhaling for fuldt optrukne linjer.

Også dette blev filmet af lastbilens dashcams - en optagelse som Nordsjællands Politi har studeret:

"Vi har haft en indledende kontakt med køretøjets ejer og skal tale med ejeren igen snarest muligt," oplyser Henriette Døssing, Nordsjællands Politi.

relaterede artikler

Vandvidskørsel afventer en ledig efterforsker 11. marts 2020 kl. 13:19

Se videoen: Vanvidsbilister filmet 14. februar 2020 kl. 15:21