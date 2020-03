Vanvidsbilisme: Hjælp politiet

I Halsnæs Avis kan man læse om vanskeligheden med at standse vanvidsbilisterne. Der er lavet videooptagelser af helt ekstremt farlige situationer, og man har kendskab til indregistreringsnumrene på de biler, som vanvidsbilisterne kører i, så bevismaterialet er klart og omfattende.

Det er derfor stærkt frustrerende og et meget stort problem for befolkningens retsbevidsthed, når politiet så ikke vil tage mod bevismaterialet med kyshånd og derpå rejse tiltale mod vanvidsbilisterne. Den holdning, politiet her lægger for dagen, er samfundsnedbrydende og yderst kritisabel.

Men i disse alvorlige tider, hvor coronavirus spredes overalt i samfundet med en gevaldig hast, er det lige så frustrerende og uansvarligt, at masser af borgere ikke retter sig efter myndighedernes anvisninger, råd og påbud. Og alle disse tankeløse og uansvarlige overtrædelser af reglerne for ordentlig opførsel i disse tider skal politiet også tage sig af.

Politiet er netop nu overbebyrdet, og vi kunne vel godt alle blive enige om, at lette politiets arbejde ved at overholde bestemmelserne for at mødes. Så blev der måske tid til at fange vanvidsbilisterne.

Lad os hjælpe politiet.