Arrenæs har meget smuk natur at byde på, her Ladegårdssøen. Arkivfoto.

Vandretur på Arrenæs

Vandreturen, som byder på en stor naturoplevelse, ledes af Ebbe Vitt og Per Baatrup, som undervejs vil fortælle om landskabet, plante- og dyreliv, om naturpleje og naturgenopretning. Der er et rigt fugleliv på næsset og på Arresø, og på en god dag kan være heldig at få et glimt af en de bævere, som holder til i Dronningholm mose.