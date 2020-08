Valg til menighedsråd

I efteråret er der valg til alle landets menighedsråd, og her i kommunen holder samtlige sogne info-møde om valget den 20. august.

Kirkeministeriet og sognene har indtil videre udsendt noget generel information om menighedsrådsarbejde og det kommende valg:

Alle folkekirker i Danmark ledes af et menighedsråd, som består af frivillige, der på demokratisk vis er valgt ind i rådet af sognets folkekirkemedlemmer. Menighedsrådsarbejdet handler om at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale folkekirke og dermed evangeliets forkyndelse.

Et menighedsråd sætter retningen for kirkens arbejde, og det er blandt andet menighedsrådets opgave at planlægge, hvilke aktiviteter der skal være i kirken – meditation, koncerter, drop-in dåb og -bryllup, legestue, seniorcafé, foredrag, sorggrupper, ungdomsgudstjenester eller noget helt andet - mulighederne er mange. Tilsammen bestemmer menighedsrådet, hvad deres lokale kirke skal.

Et menighedsråd vælges for en fireårig periode og består af 6-15 medlemmer foruden sognets præster. Antallet varierer efter sognets størrelse.

Udover at sætte retning for det kirkelige arbejde så spænder menighedsrådets opgaver bredt og beskæftiger sig også med arbejdsgiveransvar, budgetstyring og bygningsansvar.

I tilfælde af at en ny præst skal ansættes, har et menighedsråd til opgave at udpege den præst, man ønsker at ansætte, hvorefter Kirkeministeriet fungerer som arbejdsgiver for præsten.

Hvis du er over 18 år og medlem af Folkekirken, har du mulighed for at blive valgt ind i et menighedsråd. I dag kan folkekirken bruges på mange forskellige måder, og det er på ingen måde et krav, at man er fast kirkegænger for at stille op til menighedsrådsvalget. Menighedsrådet mødes typisk en gang om måneden på en hverdagsaften og drøfter aktuelle temaer og projekter i kirken.