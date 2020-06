Vagtskifte i lægehus

"Det har været et kæmpe privilegium at lære alle disse mennesker at kende. Der er næppe en eneste af de mange tusind patienter, der har været tilknyttet klinikken gennem årene, jeg ikke har set mindst én gang," fortæller han og tilføjer, at almen praksis har gennemgået en ret gennemgribende udvikling gennem disse 26 år - men noget er dog stadig det samme: Mødet mellem læge og patient.

Hun har her været særligt engageret i samarbejdet mellem almen praksis, kommune og hospital. I fremtiden vil hun drosle ned for disse poster, og koncentrere sig om dagligdagen i sin praksis.

Marianne overtager og viderefører lægepraksis inkl. hus og ansvar for virksomheden, hvor der er tilknyttet knapt 3200 patienter, sammen med sygeplejersker, uddannelseslæger – for tiden den meget erfarne læge Pernille Høeberg, som er i sidste år af sin speciallægeuddannelse – og med lægevikar Bine Fanger, som har været ansat nogle dage om ugen, de seneste måneder. Bine har tidligere haft egen praksis i Nyhavn, og er hurtigt fundet til rette i lægehuset. Hun vil arbejde 2-3 dage om ugen fremover. Uddannelseslæge Tobias Schmidt Hansen vil også (når den slags normaliseres igen) komme på planlagte returdage 1 dag månedligt de næste år fremover. Og hvem ved -måske finder Marianne med tiden en læge, at indgå nyt kompagniskab med?

Michael om dengang og nu: "Jeg har oplevet mange forandringer i havnebyen Hundested og i Frederiksværk. Fra jammer og elendighed da færgen lukkede, stålværket gik fallit og mange blev arbejdsløse - til en opblomstring af havnen i Hundested med restauranter, kunst, klap en fisk, glaspusteri og et herligt leben med turister og lokale. Et Gjethus i Frederiksværk med alskens musik og udstillinger samt en ansigtsløftning af byens pladser og torve."

I lægehuset har det længe været kendt, at Michaels pensionering kom nærmere og nærmere. Nu er det nu. Og trods reklameindsats sker det uden, at der er fundet en aftager af Michaels andel.

"Det har været ren win-win, for uddannelseslægerne har fået læring og erfaring, bidraget med deres faglighed, som et pust udefra og så har de hjulpet patienter og lægehus med de mange opgaver, der er. Det er både sundt og spændende at få stillet spørgsmål ved sine rutiner. ”Hvorfor gør I sådan?” Dagens unge læger stiller sig ikke tilfreds med et ”fordi det plejer vi”. "

Personalestaben blev over de seneste årtier udvidet fra sekretærbistand, og til dagens hold af erfarne sygeplejersker: Dorthe Jægergaard, Dorthe Christensen og Pernille Stougaard, som har været ansat henholdsvis 18, 17 og 13 år. De varetager mange forskellige opgaver i praksis – fra selvstændige konsultationer, telefonvistation til indkøb og sekretærfunktioner, en rigtig blækspruttefunktion! En overgang var der 4 sygeplejersker ansat, men overenskomstforhold og Liselottes afgang gjorde, at staben måtte reduceres til tre sygeplejersker igen.

De seneste seks år har Michael og Marianne således været de eneste faste læger - og dermed ejere - i lægehuset på Strandvejen. Mange patienter vil derudover have mødt den erfarne, faste lægevikar Ole Skjoldby, som efter sin pensionering fra lægehus i Helsinge, og indtil Coronapandemien ændrede hverdagen, har arbejdet ca 1 dag ugentligt i praksis – og når de faste læger havde brug for fri til kursus, møder osv.

Marianne og Michael har været makkere siden 2014, da Liselotte stoppede, og de seneste mange års generelle lægemangel samt ændringer i vilkår i overenskomsten for almen praksis, har medvirket til, at det ikke har været muligt at fortsætte som delepraksis.

Puge og PLO-politik

”Jeg blev drevet ind i PLO-politikken i 2013-14, af stor indignation og bekymring for faget, da der var krise med lovindgreb og opsigelse af overenskomsten. Det har været spændende, og jeg oplever, at min indsats har gjort en forskel. Nu er det bare vigtigere for mig, mit personale og patienterne, at jeg bruger mit krudt i lægehuset. Og så vil jeg gøre en indsats for at få lidt fritid igen – det kan man ikke undvære på sigt…”

De seneste måneder har corona-pandemien medført en masse ændringer for patienterne tilknyttet lægehuset på Strandvejen. De åbne konsultationer er lukket. Der er ingen adgang til lægehuset, hvis man har symptomer som kunne skyldes COVID-19 infektion, og ingen adgang uden forudgående telefonisk aftale. Videokonsultationer er blevet muligt efter aftale, og en del af det, der tidligere skulle håndteres ved personligt fremmøde, har de seneste måneder været muligt at klare pr telefon.

Holdet i Lægehuset på Strandvejen i Hundested er optaget af at finde den rette balance i dagens – dvs kalenderens - opbygning: Tid til telefonkonsultationer, til videokonsultationer og til fremmødekonsultationer (akutte og planlagte), tid til alt det administrative arbejde, og til faglig sparring omkring de mange patientforløb. Det har altid været en udfordring at få tiden til at slå til – i en praksis med mange ældre og mange med kroniske sygdomme... Der skal holdes fokus på patienternes behov for kontakt til lægehuset, på fortsat at udvikle det gode samarbejde med kommunens ansatte i plejesektoren, på de mange anbefalinger omkring COVID-19, og ikke mindst, så skal findes en dagligdag uden Michael, hvor den gode stemning, som Michael har bidraget til, skal videreføres. Læger og sygeplejersker der trives i jobbet er de bedste læger og sygeplejersker for patienterne.

Det har været meget vigtigt for holdet, at der var tid til at tale sammen og ikke mindst tid til et godt og hjerteligt grin. Michael har tit hængt morsomme tegninger og citater op.

"Både patienter og stab i huset vil komme til at savne Michael i dagligdagen i praksis, ingen tvivl om det. Og mon ikke også Michael kommer til at savne dem? Hvad skal tiden mon gå med?", indskyder Marianne.

Michael har lovet sig selv, at han ikke vil arbejde på at slide gyngestolen op derhjemme: "Der skal blive mere tid til musikken, til litteratur, til barnebarnet, til Mona, til motion mmmm. Han er allerede helt forpustet.

Og mon ikke han kommer og hjælper til i Bixen ind imellem. Cirkushesten kan jo ikke undvære duften af savsmuld".