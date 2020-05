Værsgo - her er nøglerne

Og for købmanden var sagen klar efter tre år, som han betegnede som en vild rejse og med helt utrolig vækst. Og for at sige tak til kunderne, som gjorde denne rejse mulig, så valgte købmanden simpelthen at udlodde sin bil, en gul Opel Adam, til en heldig vinder.

Troede det var spam

Selve konkurrencen blev bremset lidt af corona'en, men der blev holdt fast i konkurrencen om bilen, som i sidste uge så fik ny ejer.

Det blev Kirsten Lindof fra Ramløse der blev den heldige vinder af den smarte gule Opel, men der gik lidt tid før hendes held gik op for hende:

"Jeg fik at vide via messenger, at jeg havde vundet bilen, men jeg troede først det var noget reklame eller spam", smiler Kirsten Lindof i forbindelse med at Sune Wenzzel overdrog hende nøglerne til bilen torsdag eftermiddag.

Kirsten Lindof deltog i den store fødselsdagskonkurrence via Facebook, og hun er nu godt kørende i den velkendte gule Opel Adam.