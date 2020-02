Værktøj stjålet fra varevogne

Tirsdag morgen anmeldte Halsnæs Kommune, at der imellem mandag klokken 15.00 og tirsdag klokken 07.30 var blevet brudt ind i to varebiler, der havde holdt parkeret på Syrevej, Frederiksværk.



Her havde en eller flere ukendte gerningsmænd knust ruder i varebilerne, hvorefter de havde stjålet værktøj fra køretøjerne, oplyser Nordsjællands Politi.