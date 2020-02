Næste gang Halsnæs Byråd skal lægge budget, bliver det efter nye 'spilleregler'. Arkivfoto.

Væk med krav om 1 % effektivisering

Rødt flertal for ny måde at gribe budgetlægningen an på. Men den nye økonomiske politik erikke ansvarlig nok, mener de blå

Halsnæs Avis - 12. februar 2020 kl. 09:26 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

HALSNÆS Borgmester Steffen Jensen (S) har fremlagt et forslag til en ny økonomisk politik for Halsnæs Kommune.

"Det er ikke så meget værdisnak, men handler mere om det tekniske. Det drejer sig om at omlægge den måde, vi budgetterer på," sagde Steffen Jensen til sine byrådskollegaer og fortsatte:.

"Den største forandring er, at vi ikke forlods skal effektivisere for mindst 1 procent, svarende til 20 mio. kroner, allerede for at få budgettet til at hænge sammen," forklarede borgmesteren.

En budgetteringsmetode, som ifølge borgmesteren "har udhulet mange områder og tvunget os til nogle gange at træffe valg, som måske ikke var de rigtige."

"Det er en helt ny måde at gøre det på. Men vi skal selvfølgelig stadig kigge på effektiviseringer og kloge besparelser, det er vi nødt til," fastslog bogmester Steffen Jensen.

Tre knaster "Vi er rigtig glade for, at borgmesteren mener, der skal være en økonomisk politik i Halsnæs Kommune," sagde Michael Thomsen (V) og mindede om, at det var noget som blev indført i sidste byrådsperiode under blåt flertal.

Han anerkendte, at tiden er moden til ikke at indskrive effektiviseringer på forhånd i budgettet, men:

"... tiden er endnu ikke moden til, at man slipper for kravet om størrelsen på den effektivisering, vi ser til politisk behandling."

"Vi har behov for, at der skal være et større politisk pres på administrationen om at levere et omfang af effektiviseringer hvert år," fastslog Michael Thomsen og nævnte, at der foruden denne 'knast' om effektivisering også er to andre 'knaster' omkring gæld og låntagning, der gør, at Venstre ikke kan stemme for borgmesterens forslag til økonomisk politik.

13-8 Dansk Folkeparti var på linje med Venstre, mens Enhedslisten og SF bakkede op om den ny økonomiske politik.

"Vi skal ikke tvinge administrationen til at opfinde såkaldte effektiviseringer, som ikke kan realiseres," lød det således fra Anja Rosengreen (SF).

Borgmesterens forslag blev vedtaget med stemmerne 13-8.

Venstre og DF fik skrevet til protokols, at de ikke mener, den fremlagte økonomiske politik er ansvarlig eller ambitiøs nok.