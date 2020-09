Vægmaleri og Woodstock

Fredag den 18. september er der to arrangementer på programmet i Hundested Kino.

Først en udendørs fernisering kl. 15-17 med præsentation af det nye store vægmaleri på facaden, og kunstnerne fortæller mere om værket og tankerne bag.

I den nyistandsatte biograf markeres 50-året for Woodstock med visning af Michael Wadleighs Oscarbelønnede maratonportræt af festivalen.

Hundested Kino viser filmen i samarbejde med Cinemateket fredag kl. 19.30, og det bliver til flere timers musikalsk nostalgitrip med peace, love & harmony, kendte musikere som Jimi Hendrix The Who, Janis Joplin, Sly and the Family Stone og andre hotte navne på Kinos store lærred.