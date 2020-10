Vaccination: Er du i risikogruppen?

Vintertid er influenzatid og i en coronatid kan det være særligt påkrævet med en influenzavaccination.

"Er du i risikogruppen, er du også i særlig risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb, hvis du smittes med COVID-19. Derfor er vaccination mod influenza særligt vigtig i år," skriver Halsnæs Kommune på hjemmesiden halsnaes.dk, hvor det også oplyses, at ældre, kronisk syge eller personer som på anden måde er særligt udsatte, kan få gratis vaccination.

Desuden er der på hjemmesiden et link til Sundhedsstyrelsen, som anbefaler, at man lader dig vaccinere mod influenza, hvis man tilhører en risikogruppe.