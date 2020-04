VIDEO: Højt til loftet i det nye Egeværk

Møbelsnedkerne Mette Bentzen og Lasse Kristensen har længe ønsket sig mere plads til showroom og muligheder for at kunne lave større værker.

Den plads får de nu i en ældre industribygning i Helsingør, hvor ombygningen er i fuld gang, og parret regner med at indvie de nye lokaler midt i maj.

Efter godt otte år på Hundested Havn var pladsen blevet for trang, for ud over møbler og brugsting er Egeværk blevet efterspurgt med hensyn til bl.a. større træskulpturer.

I en videoserie optaget af den lokale filmmand Ketil Teisen følges opbygningen af Egeværks nye rammer, og møbelsnedkerne fortæller om byggeri og fremtidsplaner.