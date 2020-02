Se billedserie Førerhuset er opbygget med hjælp fra blandt andet en bådebygger, fortæller Per Larsen, der lægger værksted til V3-byggeriet.

V3 version 2.0 tager langsomt form

En kopi af den historiske kampvogn er på vej i Frederiksværk

Halsnæs Avis - 13. februar 2020 kl. 09:19 Af Anders Nordstrand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De seneste måneder har en flok frivillige arbejdet med at bygge en kopi af det nationale klenodie V3, og det er meningen at den skal rulle gennem Frederiksværk, når 75 året for Befrielsen fejres 5. maj. "Indtil nu har vi brugt flere hundrede timer tilsammen på projektet og er stadig et stykke fra målet, fordi det tager ufatteligt meget tid at skaffe stumper, rense og renovere de forskellige dele. Men snart starter det sjove arbejde med at samle alle delene til en køreklar V3," siger Per Larsen, der sammen med en lille håndfuld lokale motorentusiaster knokler en dag om ugen i et værksted med flere veterankøretøjer under tag.

Ligesom den originale V3 fra 1945 er kopien opbygget på en Ford AA lastbil, som i denne version får en overbygning af træ.

Træplader bliver 'pansring' "En del af overbygningen bliver af træ for at spare vægt, for modstandsfolkene havde jo nogle problemer med at køre den gamle V3, fordi den var bygget op af tunge stålplader som del af pansringen. Det er en tidskrævende og bekostelig affære at bygge en ny V3, men den historiske interesse er helt sikkert en drivkraft," siger Per Larsen og peger på en nyrenoveret gearkasse, som samtidig er et billede på det omstændelige arbejde med at bygge en V3 anno 2020: Gearkassen er opbygget af dele fra 3-4 andre gearkasser, og det har taget en del tid af skaffe alle stumperne, inden gearkassedelene omsider kunne skrues sammen af en specialist. V3-byggerne har fået nogle sponsorater og donationer til projektet, men jagten er gået ind på at skaffe endnu nogle tusinde kroner til det afsluttende arbejde de næste par måneder.







Kører 5. maj Det er målet, at den nye V3 skal køre gennem Frederiksværk den 5. maj. "Lige som dengang i 1945, da kampvognen kørte fra stålværket og videre gennem byen om morgenen den 5. maj - et frihedssymbol set af mange jublende mennesker i byen. Senere på dagen planlægger vi at køre optog med veteranbiler, og et af stederne der skal besøges er mindestenen for modstandsmanden Flammen," fortæller Per Larsen, som tilføjer at den nye V3 også kan opleves ved dette års Timewinder på Grønnessegaard Gods: Det bliver en genopførelse af historiske kamphandlinger i befrielsesdagene, da V3 og lokale frihedskæmpere gik til kamp mod nazisympatisørerne Lorenzen-gruppen.