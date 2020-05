V3 blev 'pyntet' med skudhuller

I begyndelsen af maj 1945 blev kampvognen V3 færdigbygget på stålvalseværket, og allerede den 5. maj blev vognen brugt i kamp.

Nazihåndlangere fra Lorentzen-gruppen havde forskanset sig i et sommerhus i Asserbo, og lokale modstandsfolk brugte V3 til at storme huset, hvor tre personer døde og fem blev såret. Modstandsfolkene tog i alt 15 fanger med til Frederiksværk, og det forlød nu vidt og bredt, at V3 havde været i hård kamp.