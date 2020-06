Besøgsregler på plejecentre var et af de debatterede emner, da byrådet 'optrådte' torsdag aften i Gjethuset foran en snes tilhørere.

V-forslag om friere besøgsregler blev nedstemt

Lempede vilkår for pårørendes besøg på plejecentre

Restriktioner for pårørendes besøg på de kommunale plejecentre har længe været et omdiskuteret emne, og det var det bestemt også på byrådsmødet torsdag aften i Gjethuset, hvor Venstre stillede forslag om nogle friere regler.

Susan Eirfeldt (V) argumenterede for, at udebesøg på kommunens plejecentre kan ske, uden at en medarbejder er tilstede, med mindre der er plejefaglig grundlag eller eget ønske om det modsatte, lige som udebesøg på kommunens plejecentre skal være muligt alle ugens dage og i den tid, der ønskes.

Venstres byrådsgruppe stemte for sammen med Walter Christophersen (O), mens 14 stemte imod: Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Gitte Hemmingsen (O).