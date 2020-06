Susan Eirfeldt (V):

V-forslag om færre besøgsrestriktioner

Halsnæs Avis - 03. juni 2020 kl. 10:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

ÆLDRE Der har været skarp kritik fra flere sider af den måde, som Halsnæs Kommune har valgt at genåbne plejecentrene for besøg.

Ikke mindst at besøgene skal være "ledsaget af personale" - hvilket mange både beboere og besøgende, ifølge Halsnæs Ældreråd, oplever som en krænkelse af privatlivet.

"Det er nærmest fængselslignende tilstande," lyder det fra Halsnæs Ældreråd, som også finder, at muligheden for 1/2 times besøg om ugen er alt for lidt.

Udvalgformand Thue Lundgaard har tidligere forklaret nødvendigheden af besøgsrestriktionerne således:

"Vi skal sikre, at det hele foregår forsvarligt, og at vi kan blive ved med at holde plejecentrene fri for corona."

De omdiskuterede besøgsregler bliver nu genstand for debat mødet i Udvalget for Ældre og Handicappede tirsdag 9. juni på foranledning af Venstre:

"Venstre ønsker en drøftelse og beslutning af besøgsvilkårene på plejecentrene med henblik på at revidere den nuværende ordning, så den bliver langt mere fleksibel og imødekommende over for beboerne og deres pårørende," skriver udvalgsmedlem Susan Eirfeldt (V) til udvalget.

Bl.a. ønsker Venstre, at der ikke behøver være en ansat til stede, samt at begrænsninger i besøgsfrekvens og -varighed fjernes.kim.larsen@sn.dk