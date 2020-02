Uromager sigtet for hærværk og narko

En mand blev anholdt og sigtet natten til onsdag, efter han havde forsøgt at trænge ind i Mille Foods fabrik på Unovej i Hundested.

To medarbejdere på stedet forsøgte at forhindre manden i at komme ind, og i forsøget fik de to ansatte ødelagt deres tøj. Da politiet ankom til stedet, anholdt og sigtede de manden, en 27-årig fra Frederiksværk, for hærværk og desuden for besiddelse af stoffer, da patruljen ved visitation fandt kokain på ham, oplyser Nordsjællands Politi, der fik anmeldelsen kort efter midnat.