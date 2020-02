Hver anden torsdag kl. 17.30-20.30 (lige uger) mødes unge i Frivilligcentret for at spille brætspil og kortspil - og ikke mindst for at hygge sig og møde andre unge. Det er unge frivillige, som Katrine og Helge på billedet, der driver brætspilscaféen. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Unge frivillige har startet brætspilscafé Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge frivillige har startet brætspilscafé

Nyt tilbud for unge i Halsnæs under overskriften Get2gether - flere aktiviteter er på vej

Halsnæs Avis - 26. februar 2020 kl. 14:26 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

HALSNÆS Kommunens ungetilbud UKC, på den tidligere brandstation i Frederiksværk, er fyldt med liv og en masse tilbud. Men selvom UKC bruges flittigt af rigtig mange, så er det ikke alle kommunens unge, som kommer på stedet.

"Der har manglet noget for de unge, som ikke kommer i klubben og ikke har så meget socialt samvær. Et sted med mulighed for at lære andre at kende," fortæller Mascha Kjærgaard, som går i 3G på Frederiksværk Gymnasium.

Sammen med en veninde henvendte hun sig til Frivilligcentret for at høre, om det var muligt at lave noget for unge, som mangler et godt fællesskab.

De unges idé blev modtaget med kyshånd, og der blev holdt flere møder for at finde frem til, hvilken aktivitet, man skulle starte ud med.

Endnu en frivillig ung var kommet på banen, Helge Knudsen, og han kom med ideen, som afgjorde sagen. Han foreslog at lave en brætspilscafé.

"Jeg havde hørt om, at der var ved at starte noget nyt op for unge på Frivilligcentret. Jeg er selv vokset på med brætspil i familien. Det er noget helt andet end at sidde hjemme og spille videospil. I f.eks. Counter Strike har man jo ikke rigtige venner - kun virtuelle," fortæller Helge.

Der blev lavet opslag på Facebook og på Ungeværket om brætspilscafé torsdag 9. januar i Frivilligcentret.

"Vi havde snakket om, at bare der kom to, var vi glade. Der kom 10! Vi var overrasket over, at der kom så mange, selvom vi ikke er særligt kendte. Det tyder på, at der er et behov," fortæller Morten Dam Hansen, der med sine 35 år er den ældste blandt de frivillige.

De fire øvrige er alle 18-19 år. Foruden Mascha og Helge, er det Katrine og Cæcilie.

Cæcilie startede i øvrigt med at komme som spiller, men hun ville gerne være med og tage del i ansvaret, så nu er hun en del af frivilliggruppen.

Hvad laver man som frivillig i brætspilscaféen?

"Det er jo ung til ung-princippet. Vi er der til at snakke med og til at hygge sig sammen med. Og hvis en i starten føler sig lidt udenfor fællesskabet, så sørger vi for at inkludere, så alle føler sig godt tilpas," fortæller Mascha.

Ludo og pizza Der er åbent i brætspilscafeen hver anden torsdag (lige uger) fra kl. 17.30-20.30. Målgruppen er unge fra 15-25 år. Man møder bare op, hvis man har lyst.

Og så bliver der ellers spillet og hygget, grint og snakket. Der spilles f.eks. Monopoly (en slags Matador) og Ludo - og et spil ved navn Hint er rigtig sjovt, forlyder det. Men der også gang i f.eks. Yatzy, Uno og almindelige kortspil. Man er også velkommen til selv at medbringe spil.

Undervejs er det muligt at stille både sult og tørst - indtil videre har menuen stået på pizza.

Mens der spilles, lykkes det at få et par korte bemærkninger fra nogle af spillerne:

"Det er hyggeligt og sjovt."

"Her møder man folk eye-to-eye"

"Sjovt at spille med vennerne og lære nye mennesker at kende."

Denne torsdag blev det i øvrigt, sammen med de fremmødte, planlagt også at arrangere udendørs spil og gåture i løbet af foråret. Det bliver også i regi af Get2gether.

Paraplyforening For at sikre de rette rammer for initiativer til glæde for børn og unge, som ikke kan se sig selv i de eksisterende tilbud i kommunen, er der stiftet en forening med navnet "Børn og Unge i Halsnæs".

Bestyrelsen i denne paraplyforening kan tage sig af f.eks. økonomi, lokaler, fundraisning, kontakt til relevante myndigheder, PR og frivilligpleje - så kan de frivillige koncentrere sig om deres egentlige 'arbejde'.

Foruden ungeaktiviteterne i Get2gether-regi, vil foreningen også gerne igangsætte nye initiativer for børn under 15 år. Der er indtil videre etableret ordblindeundervisning for børn.