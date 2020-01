Konceptet "Krydsfaktor" var en del af Halsnæs Kommunes kampagne, hvor lokale gymnasieelever blev inviteret til at komme med deres idéer til, hvordan man får flere unge til at stemme. Her fremvises vinderforslaget "Hey du - skal gamle mennesker bestemme over dig?"

Ung rekord i stemmeboksene

Formanden for Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, Helle Lunderød (A), noterer fremgangen med stor tilfredshed: "I byrådet har vi sat det som mål, at flere unge skal stemme, for det er vigtigt, at de også tager aktiv del i demokratiet. Derfor er jeg rigtig glad for at se, at så mange har brugt deres stemme ved Europaparlamentsvalget. Det bekræfter os i, at de unge i kommunen interesserer sig for deres samfund og gerne vil deltage aktivt," slutter hun.