Ung knallertkører snuppet

En tur på knallert sluttede med en sigtelse søndag aften for en 15-årig ung mand. Den unge knallertkører fra Liseleje blev søndag kl. 19.15 standset af en patrulje på Torvet, Frederiksværk.

Han kunne ikke forevise et gyldigt kørekort, da han ikke havde erhvervet sig førerret til knallerten, og derfor modtog den knallertkører en sigtelse for overtrædelsen.