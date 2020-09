Ung bilist havde joint i bilen

Kl. 02.15 natten til onsdag blev en 19-årig mand fra Frederiksværk sigtet for at være i besiddelse af hash, da der blev fundet en joint under sædet i hans bil.

Manden blev standset på Havtornvej i Frederiksværk, oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten.