"Ufleksibel Flextrafik"

Borgmesteren går nu ind i sagen om ældre, der ikke kan køre Flexture pga. Movias coronaregler

Halsnæs Avis - 04. august 2020 kl. 13:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

MOVIA Udvalgsformand for Ældre og Handicappede, Thue Lundgaard (EL), er ikke imponeret over Movias håndtering af Flextrafikken her under coronakrisen:

"Det er en helt særlig situation, det er klart, men det er det ikke kun for Movia, men i højeste grad også for de ældre. Men de har altså stadig behov for at kunne bruge Flextrafik."

"Det er ufleksibelt - og så hedder det Flextrafik. Det må Movia kunne gøre bedre, der må findes en løsning. Jeg vil hermed opfordre Movia til at kigge på det igen," slutter Thue Lundgaard.

Kort efter denne telefonsamtale ringer Thue Lundgaard tilbage for at fortælle, at han nu har vendt sagen med borgmester Steffen Jensen.

Borgmesteren vil nu sørge for, at Movia får en officiel henvendelse fra Halsnæs Kommune angående Flextrafik og den manglende service overfor ældre uden internet.