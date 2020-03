Udspil: "Vanvidsbilister skal stoppes"

I februar, før coronaen lagde Danmark ned, fremlagde regeringen et udspil med ni tiltag for tryghed på de danske veje:

"Vanvidskørsel skal stoppes", lød overskriften.

I forordet kan man bl.a. læse:

"Vi har i alt for lang tid været vidner til en lang række skræmmende eksempler på afstumpet vanvidskørsel, der har sat alle hensyn til side og bragt menneskeliv i fare. Det har medført alvorlige skader for ofre og i værste fald haft fatale konsekvenser."

"Vi skal ikke acceptere , at en gruppe hensynsløse personer føler sig hævet over loven og ved deres hensynsløse og farlige kørsel udsætter mange menneskers liv for fare. Vanvidskørsel hører ingen steder hjemme på de danske veje, og det skal have markant mere mærkbare konsekvenser, end det har i dag. Nu skal vanvidskørsel stoppe!"

Biler skal konfiskeres

Et af de nye tiltag vil være at give politiet bedre mulighed for at konfiskere biler anvendt til vanvidskørsel.

"Det er afgørende, at blier anvendt til vanvidskørsel ikke kører videre. Bilerne skal væk fra gaden med det samme. Der skal derfor gennemføres en markant udvidelse af mulighederne for konfiskation af biler anvendt til vanvidskørsel."

"Der indføres en hovedregel om konfiskation, hvis bilen er anvendt til vanvidskørsel. Fremover skal der således ske konfiskation, medmindre der foreligger særlige grunde. Denne hovedregel vil gælde for alle overtrædelser, der betegnes som vanvidskørsel, og den vil gælde, uanset bilen er ejet af tredjemand."

Skærpede straffe

Der lægges i udspillet op til at indføre skærpede straffe både ved høje fartforseelser og ved kørsel under frakendelse af førerretten som følge af vanvidskørsel.

En bilist, der kører mere end 200 km/t, eller mere end dobbelt så stærkt som tilladt, vil ikke længere slippe med en bøde.

Der skal ske en markant skærpelse af straffen fra bøde til ubetinget fængsel i 20 dage i førstegangstilfælde. Herudover skal der ske en ubetinget frakendelse af førerretten i 3 år.

Kørsel i frakendelsestiden straffes i dag med bøde (i førstegangstilfælde) uanset frakendelsesårsag.

Fremover kan dømte vanvidsbilister se frem til ubetinget fængsel i 20 dage, hvis de bliver taget bag rattet uden kørekort.

Et lovforslag om skærpet indsats mod vanvidskørsel ventes fremsat i efteråret 2020.