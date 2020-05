Borgmester Steffen Jensen: "Uden at kende aftalen i alle detaljer, så ser det rigtigt postitivt ud for Halsnæs." Arkivfoto.

Udligningsreform: Halsnæs 'vinder' 38 mio. kroner

HALSNÆS Selvom Danmark er et lille land, så er der store forskelle mellem kommunerne. For at mindske disse forskelle sker der en omfordeling mellem 'rige' og 'fattige' kommuner - en udligning.

I flere år har der været gjort forsøg på at ændre den nuværende ordning, og nu er det endelig lykkedes for at bredt flertal at blive enige.