Udligning: Penge til Halsnæs

Det var med spændt forventning, at borgmester Steffen Jensen, lokalpolitikere og andre her til formiddag tunede ind på tv-transmissionen fra et pressemøde om regeringens udspil til den kommunale udligningsreform.

Skulle Halsnæs Kommune af med penge eller er der penge på vej?

"Vi får et sted mellem 0 og 150 mio. kroner via udligningen," siger Steffen Jensen (A) på baggrund af et netop offentliggjort kort, hvor Halsnæs Kommune figurerer med blå nuance: 0-5.000 kroner pr. borger.

"Et mere præcist beløb bliver første meldt ud fredag, men indtil nu ved vi, at vores kommune ikke skal af med penge gennem udligningen mellem kommunerne, og jeg hæfter mig ved at indenrigsministeren på pressemødet netop nævnte nogle af de faktorer, som spiller ind: Sundhedsprofilen i kommunen, antal ældre, udsatte børn og andre områder med store udgifter for en kommune som Halsnæs. Det har jeg allerede talt med både statsministeren og indenrigsministeren, og det er skønt at de har lyttet," siger en lettet borgmester.