Udendørs faciliteter lukkes

I weekenden blev naturlegepladsen Havtyren i Liseleje lukket på grund af smittefare, og denne uge følges op med lukning af flere udendørs faciliteter, hvor der er mulighed for at for mange personer kan samles

Det gælder eksempelvis de udendørs træningsfaciliteter i Asserbo og ved Frederiksværk Gymnasium.

"De pågældende steder vil blive lukket ned ved, at der bliver sat tape rundt om dem, og vi henstiller naturligvis til, at nedlukningen respekteres," melder Halsnæs Kommune, der desuden vil sætte skilte op, som opfordrer til at holde afstand og undgå for store forsamlinger: Plakaterne vil blive sat op på steder, hvor der kan tænkes at forsamles mere end ti mennesker, eksempelvis ved legepladser og ved Knud Rasmussens hus.