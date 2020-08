Inge Hansen, og andre ældre uden internet, venter fortsat på at kunne køre flexture igen. Arkivfoto: Kim Larsen.

Uden net? Ingen flextur!

Nødråd fra ældre uden internet har endnu ikke fået Movia til at ændre praksis - men "vi arbejder for at finde en løsning", lyder det fra Movia

Halsnæs Avis - 27. august 2020 kl. 14:18 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

TRANSPORT Inge Hansen (93 år) fortalte 5. august i Halsnæs Avis, at hun og andre uden internet i månedsvis har været afskåret fra at kunne bruge Flextrafik.

Det skyldes, at Movia for at forebygge coroansmitte har indført, at både bestilling og betaling af flexture skal foregå via hjemmesiden movia.flextrafik.dk.

"Der sidder mange rundt omkring, der ikke kan komme ud af døren. Jeg kan ikke forstå, at man ikke kan finde en løsning," sagde Inge Hansen blandt andet.

Denne omtale fik borgmester Steffen Jensen til at skrive til Movia om problemet. En henvendelse, der sluttede med disse ord:

"... det er på ingen måde holdbart for borgerne, hverken her i Halsnæs eller nogen andre steder. Der kan og skal findes en mere fleksibel løsning, som tilgodeser de få borgere, der ikke kan bruge de digitale løsninger og for hvem, der ofte er et stort behov for hjælp til transport til hverdagens gøremål. Derfor vil jeg på det kraftigste opfordre Movia til at gentænke den nuværende løsning - naturligvis med sikkerheden for øje."

Movia arbejder på en løsning Kirsten Jensen, som er formand for Movia, har svaret tilbage:

"Movias direktion drøfter løbende genindførsel af kontanter og arbejdet med eventuelt at etablere en alternativ betalingsordning. Movias administration vurderer dog fortsat, at det er nødvendigt at undgå unødig smitterisko ved tæt kontakt mellem chauffør og kunder, og derfor modtages der fortsat ikke kontanter."

"Vi håber naturligvis på forståelse fra kunderne i flextur i denne helt ekstraordinære situation, hvor der fortsat er behov for at passe godt på alle, Ikke mindst sårbare grupper, som f.eks. ældre borgere tilhører. Og vi arbejder for at finde en løsning, hvor ingen borgere er direkte forhindret i at benytte flextur, fordi der ikke tage imod kontanter i øjeblikket, og hvor der samtidig tages de nødvendige hensyn til både chauffører og kunder."