UKC vil chatte med unge om virus

I Unge- og Kulturcentret har de taget ungehatten på, for der er også mange unge, der går rundt og bekymrer sig om COVID-19. De bekymringer kan der være behov for at tale med andre om, og derfor er åbningstiderne i den lokale Ungechat blevet udvidet, skriver kommunen i en opdatering om virussituationen.

I Ungechatten kan de unge i Halsnæs helt anonymt dele deres bekymringer med lokale ungerådgivere, og de kan også få rådgivning om ungerelaterede spørgsmål og problemer.

Ungechatten er nu åben med lokale ungerådgivere i følgende tidsrum:

Mandag kl. 12-14

Tirsdag kl. 14-16

Onsdag kl. 12-14

Torsdag kl. 19-21

Fredag kl. 14-16

Det vil også være muligt at chatte med en ungerådgiver uden for disse tidsrum, men så vil det ikke være en lokal ungerådgiver, man får kontakt til