Tvivl om retningslinjer for genåbning

Spisesteder og efterskoler er med i den kommende genåbningsfase fra næste uge, og lige nu ventes der spændt på nærmere retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

Hos Charlies Café & Steakhouse i Frederiksværk er indehaver Troels Gyrming lidt i tvivl: "Vi er stort set klar og glæder os til at få gæster igen, men lige nu kender vi ikke de præcise krav og retningslinjer. Bliver de meget restriktive, som for eksempel med tilladelse til kun at servere ude, ja - så der er der desværre risiko for, at det slet ikke kan betale sig at genåbne. Vi venter spændt på at få retningslinjerne at vide."