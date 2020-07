Turister udsættes for hypnose i sommerlandet

Der er kamp om turisternes gunst i sommerlandet, og de seneste dage er en kampagne med hypnotisk påvirkning søsat for at lede turiststrømmen i én bestemt retning.

I nattens mulm og mørke er plakater med kryptiske budskaber således hængt op i flere nordsjællandske byer - med hypnu10søren.dk som afsender - og samtidig florerer Hypnu10søren på de sociale medier og i en video hvor en excentrisk mand forsøger at hypnotisere sagesløse turister til kun at have ét sted i tankerne: Hundested - og med turistchef Remo Lademand Sommersteds fulde opbakning, for nu handler det om at plante havnebyen i danskernes bevidsthed.

"Vi er helt fremme i kutteren."

Hjemmesideadressen fører direkte til Oplev Hundested med sandskulpturfestival, havn og erhvervsforening som bagmænd, og Mark Rydahl fra Hundested Erhverv håber at kampagnen med glimt i øjet kan lokke flere turister til, ikke kun nu, men også senere på sommeren på endags- og weekendbesøg.

"Vores videoer har performet ret godt med helt op til 200.000 visninger," siger han om det hypnotiske redskab til at styre turiststrømmen mod Hundested.