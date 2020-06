Turisme: Flere penge til markedsføring

På det næste møde i kommunens erhvervsudvalg er der punkter på dagsordenen, som relaterer sig til coronakrisens konsekvenser for flere brancher.

Halsnæs Kommune har modtaget en ansøgning fra Visit Nordsjælland om et ekstraordinært tilskud på 100.000 kr. til markedsføring af lokale turismeindsatser. Behovet skal ses i lyset af konsekvenserne af Covid-19 situationen for turismeerhvervet. Andre nordsjællandske kommuner har allerede givet tilsagn om op mod 120.000 kroner til indsatsen.

På udvalgsmødet har Venstre lagt op til drøftelse af muligheder der kan iværksættes med afsæt i de ændrede forudsætninger efter Corona-krisen. Det gælder bl.a. turisme, muligheder for at hjælpe virksomheder i gang igen samt indsats i forbindelse med øget ledighed.

Desuden er der oplæg om en taskforce med lokale erhvervsfolk, som kan komme med konkrete bud på, hvordan erhvervslivet i Halsnæs kommer godt igen og undgår fyringer, som følge af coronakrisen.

En undersøgelse peger på at turismevirksomheder har haft størst tab (50%), industri (36%), service (32%) og handel en nedgang på 22%.