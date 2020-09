Artiklen: Tre på stribe for FFK

Tre på stribe for FFK

For det var Casper Madsen der scorede begge kasser i 2-0 sejren. En sejr der i øvrigt var fuldt fortjent. FFK spillede en flot kamp og sikrede dermed den tredie sejr på stribe.

I det 20. minut kom FFK foran 1-0. Efter et hjørnespark måtte en af hjemmeholdets spillere have armen til hjælp i det kriminelle felt. Kampens dygtige dommer pegede resolut på pletten, og på det efterfølgende straffespark var Casper Madsen iskold.

Starten af kampen blev også ganske afvekslende med pæne chancer i begge ender. Hjemmeholdet havde bl.a. et langskud der prellede af mod overliggeren, ligesom Kristian Frid i FFK's mål måtte hive en flot redning frem i starten af kampen. I den modsatte ende var Filip Leis tæt på en scoring med et godt hovedstød.

Selv om det stadig er tidligt på sæsonen, så var der tale om en topkamp. Såvel Nivå som FFK stillede til start med maximumpoint efter de to første spillerunder.

Grim stempling

Og disse takter fortsatte i de sidste 45 minutter FFK's defensiv stod solidt og fremadrettet blev der arbejdet stenhårdt.

Midtvejs i halvlegen var Casper Madsen på pletten igen, da han afsluttede et mønsterangreb med at halvlflugte Andreas Gaddrups fornemme indlæg i kassen til 2-0. En flot scoring.

I slutfasen var der frustrationer hos hjemmeholdets spillere og det kostede et par kort, bl.a. et rødt kort for en grim stempling af indskiftede Andreas Henriksen.

Allerede den kommende lørdag skal FFK i kamp igen, når de på hjemmebane tager imod Espergærde.